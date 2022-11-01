Prof. Dr. Erol Manisalı uğurlanıyor: İstanbul Üniversitesi'nde tören
82 yaşında hayatını kaybeden gazetemiz yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı için İstanbul Üniversitesi'nde tören düzenlendi.
Gazetemiz yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Erol Manisalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 29 Ekim Cumartesi günü 82 yaşında hayatını kaybetti. Manisalı için İstanbul Üniversitesi merkez binasında tören düzenlendi.
Törene Manisalı'nın oğlu Kunter Manisalı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun, akademisyen arkadaşları ve asistanları katıldı.
Prof. Dr. Erol Manisalı'nın oğlu Kunter Manisalı, "Hastaneden telefon geldiği zaman çok üzülmüştüm. Ben bu süreci nasıl atlatacağımızı düşündüm. Annemi, kardeşimi düşündüm. Üzerinden 3-4 gün geçti aşağı yukarı... Bu süreçte binin üzerinde insanla görüştüm. Bir bakmışım ki sanki benim babam ölmemiş de onların babası ölmüş ve ben onları teselli ediyorum. Şu an üzüntüden çok gurur duyuyorum babamla. Sizin de öyle hissetmenizi istiyorum. Çok değerli bir insandı öyle olduğunu da bana hissettirdiniz. Dokunduğu insanlar bayrağı alıp devam edecekler" dedi.
PROF. YORGUN: BEDENLER ÖLÜR ESERLER KALIR
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun, "Hocamızı ebedi yolculuğa uğurlamak için buradayız. Bazı hocalar topluma dokunurlar ve yazdıklarıyla topluma ışık olurlar. Fakültemize 1958 yılında öğrenci olarak giren hocamız 2007 yılında yaşlılıktan ötürü emekli oldu. 65 yıllık hayatını iktisat alanında adeta feda ediyor" dedi.
Prof. Dr. Sayım Yorgun, sözlerini "O nedenle bedenler ölür eserler kalır. O yüzden üzülmeyeceğiz bıraktığı eserlerin takipçisi olmak bizlere düşüyor" diyerek tamamladı.
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