İstanbul Üniversitesi öğrenci ve kulüplerinden çağrı: ‘Cinsel tacizi önleme birimi istiyoruz!’

22 Aralık 2022 Perşembe, 16:49

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda, Cinsel Tacizi Önleme Birimi (CİTÖB) uygulamasına dair geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Farklı üniversitelerde bulunan CİTÖB örneklerinin de incelendiği; toplantının ardından kulüp başkanları ve öğrenciler dilekçelerini rektörlüğe teslim etti. Öğrenciler, güvenli ve şiddetsiz kampüs taleplerini yetkililere iletti.

Öğrenciler, rektörlük tarafından geçtiğimiz senelerde kurulması planlanan fakat birtakım sebeplerle askıda kalan CİTÖB' ilişkin taleplerinde, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı IV. Ulusal Eylem Planı’ndaki (2021-2025), kamu kurum ve kuruluşlarda şiddetle mücadele için odak birimler oluşturulması maddesine ve İstanbul Üniversitesi Eşitlik Eylem Planı’nda da (2022-2027) yer alan şiddet ve cinsel tacizi önleme konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve birim oluşturulmasına ilişkin belgelere dayandırmakta.

CİTÖB NEDİR?

Üniversite bünyesinde bulunan ve istismara uğrayanların başvurabileceği bir yönlendirme birimi olan CİTÖB karar almaz, ceza vermez, kişiler yerine harekete geçmez. Görevi; cinsel taciz ve saldırı başvurularında doğru araştırmayı ve bilgilendirmeyi yapmaktır. Ayrıca cinsel tacizin ve şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim programları tasarlamak ve uygulanmasını sağlamak, üniversitede cinsel tacize ve şiddete karşı politikalar geliştirmek, cinsel taciz vb. fiillere maruz kalan kişilerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve gerekli güvenlik, tıbbi, psikolojik, psikososyal ve hukuki konuların takibini sağlamak da görevleri arasındadır.

Ayrıca CİTÖB, yaşanılan tüm taciz ve şiddet olaylarında konunun incelenmesi ve gerekli görülürse disiplin işlemlerinin başlatılması için sistemi inşa eder ve sanılanın aksine sadece öğrencilerin yürüttüğü bir komisyon değildir. Rektörlüğe bağlı olan bu komisyon, bir koordinatör önderliğinde üniversitedeki akademisyenlerin ve öğrenci temsilcilerinin beraber çalıştığı bir birimdir. Komisyon, talep ve ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekler ve süreç konusunda sizi bilgilendirir.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz senelerde, ‘’Cahil kesime güveniyorum’’ sözleriyle gündem olan Siyasal Bilgiler Fakültesi akademisyenlerinden, eski Yüksek Öğretim Kurumu Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Arı, Kocaeli Üniversitesi’nde bir kadın akademisyeni taciz etmesi üzerine görevden alınmıştı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine üniversite öğrencileri, CİTÖB taleplerini ifade etmek için bir bildiri yayınlayarak tüm İstanbul Üniversitesi öğrenci, kulüp ve topluluklarını imza kampanyalarına katılmaya davet etmişlerdi.