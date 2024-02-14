İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Ziyaret saatlerine 'kısıtlama'

İstanbul Üniversitesi’nin kampüslerinin ziyarete açılmasının ardından tepkiler sürerken üniversiteden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildiği ve ek güvenlik tedbirleri getirildiği ifade edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:23
İstanbul Üniversitesi’nden ‘kısmi’ geri adım: Ziyaret saatlerine 'kısıtlama'
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Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan ana kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapıları yerli ve yabancı ziyaretçilere açıldı. Üniversitenin ziyarete açılmasının ardından öğrenciler, ziyaretçilerden yana duydukları endişeyi dile getirmiş ve karara tepki göstermişti.

Konu hakkında tepkiler sürerken, İstanbul Üniversitesi'nden 'kısmi geri adım' sayılabilecek bir açıklama yapıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada daha önceden hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasını kapsayan ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi. Öte yandan daha önceden tüm kampüsleri kapsayan ziyaret, son açıklama ile yalnızca ana kampüsün bahçesine yapılacak şekilde duyuruldu.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Bilimle aydınlanan bir geleceğe uzanan yolculuğumuzda yarınlara ilham vermek hedefiyle hem üniversitemizin kıymetli öğrenci ve mensuplarının hem de ziyaretçilerimizin güvenliği için uygulanacak olan tedbirler aşağıdaki gibidir:

  1. Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13:00 - 16:00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir.
  2. Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (www.istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır.
  3. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır.
  4. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır.
  5. Resmî tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler vb.), sınav günleri ve Üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır.
  6. Beyazıt Kampüsü’ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir.
  7. Üniversite yönetimimiz gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahiptir.
  8. Yerleşke ziyaretinde, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinlikler (piknik, grup aktiviteleri vb.) yapılamayacak, ziyaretler sadece kültürel amaçlı gerçekleştirilecektir.

Bilimle toplumu bütünleştirmeyi amaçlayan “Açık Kapı, Açık Bilim” yaklaşımımız, öğrencilerimiz ve mensuplarımızın huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek ziyaretçilerimizin sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde icra edilecektir.

Bu kapsamda Beyazıt kampüs bahçesine yapılacak ziyaretlerde ihtiyaç duyulması durumunda ilave güvenlik önemleri alınacak olup, yukarıda belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlilerimiz müdahale etme hakkına sahip olacaktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan ana kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda kampüslerin hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği açıklanmıştı. İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da, konu hakkında "Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz. Bu acı bir şeydir. Üniversite, öğrencilerini nasıl böyle bir imajla karşılar? 28 Şubat'lardan kalan o kötü izlerin, karanlık günlerin ülkemize yakışmadığını düşünüyoruz” açıklamasını yapmıştı. Öğrenciler, ziyaretler nedeniyle güvenlik endişeleri yaşadıklarını söylerken, ana kampüs önünde bir de eylem gerçekleştirmişti.


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