İstanbul Üniversitesi'nden yine tartışmalı açıklama: 'Rektörümüzün şahsi ikramı...'

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:04

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:04

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, rezervasyon yaptığı otelin kendisini ve ailesini mağdur ettiğini öne sürerek, üniversitenin resmi internet sitesinden şikâyet etmişti. Rektör, gelen tepkilerden sonra duyuruyu siteden kaldırtmıştı.

Zülfikar ve ailesi, Şeb-i Arus günü gittikleri Konya'daki Dedeman Otel'de oda bulamayınca, üniversite resmi sayfasından otel ile ilgili açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Hiç de hoş olmayan büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur. Rektörümüz ve ailesi akşam 17.00'ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz" denilmişti.

Resmi sayfadan yapılan şikayet, daha sonra gelen tepkiler nedeniyle siteden kaldırılmış, X'teki paylaşımı da silinmişti.

'REKTÖRÜMÜZÜN ŞAHSİ İKRAMI...'

Söz konusu olay gündemdeki yerini korurken; İstanbul Üniversitesi'nden bir başka tartışmalı açıklama daha geldi.

Okulun resmi sitesinden yapılan "GENÇ AKADEMİSYENLERLE BULUŞMA" duyurusunda "İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın şahsi ikramı olan kahvaltının ardından gerçekleşen..." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamadaki "Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın şahsi ikramı olan" ifadesi dikkat çekti.

İşte o duyuru...