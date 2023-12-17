Rektör olarak ilk işi kardeşini danışman yapmaktı: Otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı

Yayınlanma: 17.12.2023 - 20:34

Güncelleme: 17.12.2023 - 20:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ağustos’ta İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın yaşadığı mağduriyet, İstanbul Üniversitesi'nin "duyurular" sayfasında yayınlandı.

Söz konusu metinde, Zülfikar ile ailesinin bir otelde rezervasyon yaptırdığı, ancak saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra bekledikleri aktarıldı.

Otel yönetiminin özrünün yeterli bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Otelin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz" denildi.

"Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması" başlığıyla yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

"'Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur… Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

Bu durumu 'Konya’nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır… Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur…

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."