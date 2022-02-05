İstanbul Vakfı’nın yardım kutuları kaldırıldı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Vakfı’nın iki alışveriş merkezine yerleştirdiği yardım kutularını (kioks) kaldırdı. Valilik, kararın gerekçesini “dijital yöntemle yardım toplanması faaliyetinin herhangi bir izin alınmadan gerçekleştirilmesi” olarak açıkladı. Konuyla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Dün Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra 3. Ahmet Çeşmesi’nin açılışına katılan İmamoğlu, karara tepki gösterdi.

Buradan toplanan yardımlarla ihtiyacı olan kız öğrencilere burs verileceğini ve sürecin daha önce paylaşıldığını anımsatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu vakıf İstanbul halkının vakfı. İnceleyeceğim ve gerekli kişileri de aramaktan imtina etmem. Birçok noktada farklı usullerle yardım toplayan vakıfları, dernekleri görürsünüz. Bunu bazen bir bakkal dükkânının tezgâhında görürsünüz, bazen bir market kasasında. Bunlara bir operasyon düzenlendiğini, polisin baskın yapar gibi bu kutuları topladığını hiç yaşamadım. Şeffafça paylaştığımız bir şey ile ilgili bu şekilde müdahale etme densizliğini göstermek sadece şov.” İBB’nin, pandemi döneminde dar gelirli aileler için başlattığı yardım kampanyası da engellenmiş, bağış hesapları dondurulmuştu.