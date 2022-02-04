İBB Meclis Üyesi Ataman: Kanal İstanbul’un geçeceği mahallelerde ekip biçenler şimdi rantı izliyor

04 Şubat 2022 Cuma, 10:18

AKP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili Ürdünlü bir emlak şirketinin yetkilisinin videosu sosyal medyada büyük tartışma konusu olmuştu.

YouTube'a 20 Ocak'ta yüklenen videoda konuşan ve bir emlak şirketinin yöneticisi ya da sahibi olduğu sanılan şahıs, projeyle ilgili verilen imar izni için "Allah'a şükürler olsun" derken "Geçen dönemde tarla olarak nitelendirilen bu arsa, artık ticaret ve konut alanı olarak imarlıdır ve değeri kat kat artmıştır. Arsa alan herkesi tebrik ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, konuyla ilgili olarak “Ürdünlü bir kişi gelmiş tarlaları satın almış sonra da bakanlığın eliyle buralar konut alanı, ticaret alanı olmuş. Eskiden orada buğday ekiliyordu şimdi AVM yapılıyor. Yıllardır oranın kahrını çeken ekip biçen insanlar imar hakkını kazanacakken buralar satın aldırılıyor” dedi.

Kanal İstanbul arazilerini, tarım alanlarına imar çıkan Hacımaşlı ve Sazlıbosna mahallelerinde yerinde inceleyen Ataman, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na bölgeden izlenimleri şöyle anlattı:

İMAR PLANLARINI ZATEN BİLİYORLARDI: Ben o videosu çıkan şirketi araştırdım ve telefonda görüştüm. Bana, 'bizim yerimiz, 8 bin küsur metreydi kesintileriyle 4’e indi. Ama bizde başka yerler de var' dediler. Videoda gösterdikleri ellerindeki belgeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almışlar ama zaten imar planlarının ne olacağını, arazilerin ne tarafta olacağını biliyorlardı. İnternet sitelerini inceledim ki site zaten hep Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımlarını gösteren bir site.

EN YÜKSEK YAPILARIN YAPILABİLECEĞİ YERLER: Katar Emiri'nin annesinin orada bir yeri vardı ve o belgeyi ben bulmuştum, Suudi iş insanlarının yine orada yerleri vardı onları da ben bulmuştum. Katar Emiri'nin annesi, Sazlıbosna’da bir arazi alıyor 7 sene önce ve burası şu an ticari ve konut olarak geçiyor buralar imarda en yüksek yapıların yapılabileceği yerler.

KÖYLÜLERİN HAKKIYDI: Yapılacak olan bölgenin ismini Yenişehir koydular. Yenişehir de uçan araziler var. Herhangi bir köylünün Sazlıbosna’da bir tarlası olduğunu düşünün ve artık tarlanız 30 km ileride bir başka mahallede çıkıyor. İstanbul Ataşehir’de bulunan Ulaştırma İl Müdürlüğü var ve şu an oraya insanlar itiraz ediyorlar. Vatandaşların 17 Şubat’a kadar itiraz süreçleri var. Planlamada arsanız zemin artı 10 kat olan bir yerdeyken sizin arsanızı alıp 30 km ileride zemin artı 3 kat olan başka yerlere götürmüşler. Köylüler bu durumdan çok şikayetçi. Aynı ada içerisinde arsada yer değişiklikleri olabilir ama bu şekilde böyle 30 km ileride olmasının imkânı yok.

YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ: Ürdünlü bir kişi gelmiş tarlaları satın almış bakanlığın eliyle konut alanı, ticaret alanı olmuş. Eskiden orada buğday ekiliyordu şimdi AVM yapılıyor. Yıllardır oranın kahrını çeken ekip biçen insanlar imar hakkını kazanacakken buralar satın aldırılıyor. Buralar yabancılara peşkeş çekildi.”