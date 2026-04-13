İstanbul Valiliği duyurdu: Mezarlıklarda yeni dönem, artık zorunlu olacak

İstanbul Valiliği; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri ve Kaymakamlıkların da arasında bulunduğu birçok kuruma yazı gönderdi.

Yazıda, mezarlıklarda hırsızlık ve tahribatlara karşın yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

"KAYITLAR 30 GÜN MUHAFAZA EDİLECEK"

Buna göre, mezarlıklarda 7/24 çalışan güvenlik kameralarının olması ve aydınlatmaların düzeltilmesi gerektiği kaydedildi:

"­İlimiz ve ilçelerimizde bulunan tüm ana mezarlık giriş­çıkışları ile kör noktalara 7/24 esasına göre çalışan yüksek çözünürlüklü kamera kurulması,

­Gece görüş özelliği olmayan veya arızalı olan kameraların 60 gün içerisinde faal hale getirilmesi,

Kamera kayıtlarının 30 gün süreyle muhafaza edilmesi,

Aydınlatmaların yetersiz olduğu yerlerde gerekli düzenlemelerin yapılması,

Kolluk kuvvetlerince gerekli devriye faaliyetlerinin titizlikle yerine getirilmesi,

Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32’inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanması hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

İlgili yazıda ayrıca 3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanunu'nun Korunma başlığı altında bulunan 2.maddesi de anımsatıldı.