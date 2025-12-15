Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Valiliği genelge yayımladı... Cami çevrelerinde milli piyango satışı yasaklandı!

15.12.2025 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yeni yıl öncesi artan şan oyunları satışıyla ilgili bir genelge yayımlayan İstanbul Valiliği; cami avluları, girişleri ve bahçelerinde milli piyango bileti ile diğer şans oyunlarının satışına izin verilmeyeceği duyurdu.

İstanbul Valiliği, milli piyango biletinin satışına yönelik bir genelge yayımlandı.

"CAMİ AVLUSU, GİRİŞLERİ VE BAHÇESİNDE..."

Cami çevrelerinde şans oyunu satışlarına izin verilmeyeceğinin belirtildiği genelgede, şunlar kaydedildi:

"Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ile piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemler belirlenmiştir.

İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır.

Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir.

Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

