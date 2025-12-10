Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Milli Piyango çeyrek, yarım, tam yılbaşı bileti ne kadar, kaç TL? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?

ÇEYREK, YARIM VE TAM M İLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerde ve Milli Piyango Online’da satışa sunuldu. Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi. Oyunseverler, yılbaşı biletlerini online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve bayilerden satın alabilirler.

M İLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEK İLİŞİ İKRAMİYESİ

Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.