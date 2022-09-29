İstanbul Valiliği, Hanifi Zengin'in uyguladığı şiddeti 'orantılı' buldu; soruşturmaya izin vermedi

29 Eylül 2022 Perşembe, 12:05

Kadın ve LGBTİ+ akvisitlerinden oluşan 11 kişi avukatları Deniz Bayram ve Hatice Tuba Yılmaz, Gülyeter Altepe aracılığıyla, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na, 7 Temmuz 2022’de dilekçe ile başvurdu, Zengin’in yargılanmasını istedi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre; savcılık, 11 kişinin başvurusundan, yaklaşık bir ay sonra İstanbul Valiliği’ne başvurdu, soruşturma izni istedi. Ancak, Valilik, 22 Eylül Perşembe günü başvuruculara tebliğ ettiği kararda, “Zengin’in soruşturmasına izin vermediklerini” açıkladı.

ORANTILI GÜÇ KULLANILMIŞ

Zengin’in soruşturulması ve yargılanması için İstanbul Valiliği’nin yaptığı araştırma sonucunda, kameralara yansıyan şiddet yok sayılırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya imzalı kararda, 26 Haziran Onur Yürüyüşü’nde 373 kişinin “kademeli ve orantılı güç” kullanırak gözaltına alındığı belirtildi.

KAMERALARA YANSIYAN ŞİDDETİN GÖRÜNTÜSÜ YOKMUŞ!

Ayrıca, söz konusu kararda, 11 kişinin iddia ettikleri, darp, işkence ve kötü muameleye dair izlerin “sadece sözlü iddiadan” oluştuğu, bu bilgileri destekleyecek, “belge ve görüntü” olmadığı ifade edildi.

İstanbul Emniyeti’nde tacizci var!



Dün İstanbul 30. Onur Yürüyüşü’ne polisin saldırısı ile 300'e aşkın gözaltı oldu.

Polisler, yürüyüş esnasında,gözaltıda onlarca kadını, lubunyayı taciz etti!



LGBTİ+hakları insan haklarıdır! Tacizciler, şiddet ve nefret failleri hesap verecek! pic.twitter.com/6Cdjs0jbmw — MorDayanışma (@DayanismaMor) June 27, 2022

Kararın sonuç kısmı şöyle:

“Hanefi Zengin hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 6. Maddesi gereğinde ‘souşturmaya izin verilmemesine’, disiplin yüzünden 7068 sayılı genel Kolluk Disiplin Hükümleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname kabul edilmesine dair kanunun 657 Sayılı devlet Memurları Kanunu’na göre, disiplin soruşturmasına konu olabilecek herhangi bir hareketine rastlanmadığından ‘disiplin soruşturması açılmasına gerek olmadığına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına, kararın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tebliğine karar verildi.”

Kararda, Zengin’in soruşturulmasına izin verilmemesine 10 günlük bir itiraz etme süresi tanındı.

GAZETECİLERİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

26 Haziran’daki Onur Yürüyüşü sırasında AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ı gözaltına aldıran Zengin’in aynı gün bir çok kadın ve LGBTİ+ aktiviste de uyguladığı şiddet kameralara yansımıştı.

Sağlık emekçilerinin, görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya için 7 Temmuz’da yaptıkları eylemi takip eden gazetecilere yönelik tavırları ve tehditleri ile de gündeme gelmişti.

Zengin, doktorların eyleminde kameraman Bilal Meyveci’yi “Çektin mi, ayağına bastığımı çektin mi? Ayağına bastığımı çektin mi, çekmediysen sonra görüşürüz!” diyerek tehdit etmişti.