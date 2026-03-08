İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' yasağı: Bazı metro istasyonları kapatılıyor

İstanbul Valiliği'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yapılacak eylemler nedeni ile aldığı karar doğrultusunda bazı metro hatları bugün geçici süreliğine kapatılacak.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, saat 15.00'ten itibaren M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonuyla, F1 Taksim -Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılacak.

Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatılırken, açıklamada yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Metro Taksim İstasyonu'nda durmadan devam edecek.

KADIKÖY-MODA TRAMVAY HATTI SEFERLERİ YAPILMAYACAK

Diğer yandan açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin yapılmayacağı da duyuruldu.