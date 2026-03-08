Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' yasağı: Bazı metro istasyonları kapatılıyor

İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' yasağı: Bazı metro istasyonları kapatılıyor

8.03.2026 11:46:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Valiliği'nden '8 Mart' yasağı: Bazı metro istasyonları kapatılıyor

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonlarının 8 Mart Pazar günü geçici süre kapatılacağı duyurusu yapıldı. Saat 15'ten itibaren M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılıyor.

İstanbul Valiliği'nin 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yapılacak eylemler nedeni ile aldığı karar doğrultusunda bazı metro hatları bugün geçici süreliğine kapatılacak.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, saat 15.00'ten itibaren M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattının Taksim istasyonuyla, F1 Taksim -Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılacak.

Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapatılırken, açıklamada yolcuların istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Metro Taksim İstasyonu'nda durmadan devam edecek.

KADIKÖY-MODA TRAMVAY HATTI SEFERLERİ YAPILMAYACAK

Diğer yandan açıklamada, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin yapılmayacağı da duyuruldu.

İlgili Konular: #istanbul valiliği #metro istanbul #Sefer saatleri