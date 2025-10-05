İstanbul Valiliği'nden 'Erdem Özveren' açıklaması: Sumud Filosu aktivisti Türkiye'ye gelir gelmez gözaltına mı alındı?

Sumud Filosu aktivistlerinden ve sosyal medyada "Boykot Dedektifi" hesabının kurucusu Erdem Özveren'in, boykot çağrısı yapılan markalarının açtığı dava sebebiyle ailesi ile buluşmadan havalimanında gözaltına alındığı iddia edildi.

Sumud filosunda İsrail tarafından gözaltına alınıp Türkiye'ye gönderilen Özveren'in, boykot davalarından hakkındaki arama kararı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda ifade verdiği öne sürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada yayılan ve gündem olan iddialara dair İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya mecralarında, Sumud Filosuna katılan vatandaşlarımızdan E.Ö.’nün “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı”na dair iddialar paylaşılmıştır. Bu iddialar tümüyle asılsızdır" denildi.

EŞİ "KAYIP BAŞVURUSU" YAPMIŞ

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sumud filosu kafilesi İstanbul Havalimanı’nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VİP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VİP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

Terör devleti İsrail ‘in Gazze’de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul’da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı vb. şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise iftiradan ibarettir."