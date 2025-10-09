Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı!

İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı!

9.10.2025 12:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Valiliği'nden sel uyarısı!

İstanbul Valiliği gök görültülü sağanak beklentisi nedeniyle iki ilçeye sel ve su baskını uyarısı yaptı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli ve Sakarya’nın kuzeyinde (Kaynarca, Karasu, Kocaali) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yağışların yerel olarak 21-50 kg/m2 arasında olabileceği belirtilirken; sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Ulaşımda aksamaların da yaşanabileceği vurgulandı.

İlgili Konular: #sağanak #İstanbul Valisi