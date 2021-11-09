İstanbul Valiliği'nden Ayasofya'da Atatürk'e ret!

09 Kasım 2021 Salı, 11:33

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP), 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlit okutma talebi, İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

BTP'nin İstanbul Valiliği'ne yaptığı başvuruda, “Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silah Arkadaşları ve Tüm Şehitlerimizin ruhları için 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yatsı namazına müteakip Ayasofya Camii’nde Mevlid-i Şerif Programı yapmak istiyoruz. Gereğinin bilgilerinize arz ederiz.” diye yazılı başvuruda bulunmuştu,

"AYASOFYA İBADETE DEĞİL SİYASETE AÇILMIŞ"

BTP Lideri Hüseyin Baş’ın da 02 Kasım 2021 tarihinde sosyal medya hesabından, “Bağımsız Türkiye Partisi bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verilir” diyerek kamuoyu ile paylaştığı başvuru reddedildi.

Hüseyin Baş bugün sosyal medya hesabından, “10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutma talebimiz reddedildi. Demek ki Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış.“diyerek duyurdu.