Ayasofya Camii'nde 'Atatürk için mevlid' başvurusu

03 Kasım 2021 Çarşamba, 01:37

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 10 Kasım'da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlid okutmak istediklerini söyledi. Baş, bunun için İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını söyledi.

"UMARIM İZİN VERİRLER"

"Umarım izin verirler" diyen Baş, paylaşımında "Bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık" dedi.

Bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verirler. pic.twitter.com/1890iQKigJ — Hüseyin Baş (@AvHuseyinBas) November 2, 2021



