Ayasofya Camii'nde 'Atatürk için mevlid' başvurusu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunarak, 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün için mevlid okutmak istediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2021 Çarşamba, 01:37
Ayasofya Camii'nde 'Atatürk için mevlid' başvurusu
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 10 Kasım'da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlid okutmak istediklerini söyledi. Baş, bunun için İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını söyledi.

"UMARIM İZİN VERİRLER"

"Umarım izin verirler" diyen Baş, paylaşımında "Bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık" dedi.




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