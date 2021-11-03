Ayasofya Camii'nde 'Atatürk için mevlid' başvurusu
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunarak, 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk’ün için mevlid okutmak istediklerini söyledi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, 10 Kasım'da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk için mevlid okutmak istediklerini söyledi. Baş, bunun için İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını söyledi.
"UMARIM İZİN VERİRLER"
"Umarım izin verirler" diyen Baş, paylaşımında "Bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık" dedi.
Bugün İstanbul Valiliği’ne 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna mevlidi şerif okutmak için başvurumuzu yaptık. Umarım izin verirler. pic.twitter.com/1890iQKigJ— Hüseyin Baş (@AvHuseyinBas) November 2, 2021
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