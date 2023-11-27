İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı: 80 km hıza ulaşacak

Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:02

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:02

Geçen hafta sonundan bu yana yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul için yarın da sarı kod alarmı verildi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak rüzgarın yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgârın, il genelinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

BİR UYARI DA EGE VE KARADENİZ İÇİN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kıyı Ege'de ise yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SARI UYARI

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.