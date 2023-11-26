Samsun'da fırtına etkili oldu... Elektrik direkleri devrildi

Samsun'da fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi, bazı mahallelere enerji verilemedi. Kavak, Asarcık ve Bafra'da etkili olan fırtına maddi hasara neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 23:08
Samsun'da fırtına etkili oldu... Elektrik direkleri devrildi
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Samsun'da akşam saatlerine etkili olan fırtına, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Asarcık ilçesi Gündoğdu ve Çulhaoğlu Mahallesi, Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi ve Kavak ilçesi Beykoyu Mahallesi ile Atayurt Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan bazı elektrik direkleri fırtına nedeniyle yola devrildi.

Direklerin yola devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı mahallelerde elektrik kesintisi oldu. 

Asarcık ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde elektrik direği içinde otomobil bulunan bir garajın üzerine devrildi.

Çulhaoğlu Mahallesi'nde de ahır ve samanlık çatısı fırtına nedeniyle uçtu.


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