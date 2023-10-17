İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı! Tarih verdiler

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yarın için fırtına uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:48
İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı! Tarih verdiler
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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırtına uyarısı yapıldı. 

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: 

"Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."


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