İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı! Tarih verdiler

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:48

Güncelleme: 17.10.2023 - 13:56

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."