İstanbul Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı! Tarih verdiler
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yarın için fırtına uyarısı yapıldı.
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın Çarşamba sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 17, 2023
??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
??https://t.co/MQLKAbi8kj pic.twitter.com/HcFVypKWBJ
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