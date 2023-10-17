Tezkere uyarısı... Kılıçdaroğlu’ndan Kurtulmuş’a: 'Hangi yabancı güç konuşlanacak?'

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen Irak-Suriye tezkeresine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Kılıçdaroğlu tezkeredeki “Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesine tekrar dikkat çekti.

Tezkeredeki yabancı asker bulundurma konusunun terörle mücadeleden ayırı tutulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 1 Mart tezkeresini örnek gösterdi. O dönek AKP’li milletvekillerinin de tezkereye “Hayır” oyu verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Orada 65 bin Amerikan askerinin Türkiye’de hangi amaçla duracağını, hangi operasyonları yöneteceği yönünde kuşkular hâkim olmuş ve sonuç alınmıştı. Şimdi de bizim kaygımız şu: Yabancı askerin; sayısı, çerçevesi, amacı, hedefi ne olacak? Hükümet bu konuya bir açıklık getirmiyor. Ben bu konuda ısrarcıyım” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la yaptığı görüşmede de bu konuyu gündeme getirdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Kurtulmuş’a aynı soruları yönelttim. Gelecek yabancı askerlerin hangi ülkeden olduğunu, amaçlarının ne olduğunu sordum. Yanıt alamadım. AK Partilileri de sorumluluğa çağırıyorum. İktidarı bu konuda samimi olmaya, Türkiye’ye bilgi vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

‘ÖSO MU GELECEK?’

Genel merkezde açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Faik Öztrak da “Yoksa bu topraklara sığınmacılardan sonra, bir de Özgür Suriye Ordusu’nu mu davet edeceksiniz? Milliyetçi olduğunu iddia eden tüm partileri ve vatan toprağını aziz bilen milletvekillerini yabancı askerlerin topraklarımıza girmesine izin veren söz konusu madde metinden çıkmadıkça, bu tezkereye hayır demeye çağırıyoruz” dedi.

