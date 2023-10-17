Tezkere uyarısı... Kılıçdaroğlu’ndan Kurtulmuş’a: 'Hangi yabancı güç konuşlanacak?'
Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Mart tezkeresini anımsatıp, AKP’lileri sorumluluğa çağırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen Irak-Suriye tezkeresine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.
Kılıçdaroğlu tezkeredeki “Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesine tekrar dikkat çekti.
Tezkeredeki yabancı asker bulundurma konusunun terörle mücadeleden ayırı tutulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 1 Mart tezkeresini örnek gösterdi. O dönek AKP’li milletvekillerinin de tezkereye “Hayır” oyu verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Orada 65 bin Amerikan askerinin Türkiye’de hangi amaçla duracağını, hangi operasyonları yöneteceği yönünde kuşkular hâkim olmuş ve sonuç alınmıştı. Şimdi de bizim kaygımız şu: Yabancı askerin; sayısı, çerçevesi, amacı, hedefi ne olacak? Hükümet bu konuya bir açıklık getirmiyor. Ben bu konuda ısrarcıyım” dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la yaptığı görüşmede de bu konuyu gündeme getirdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Kurtulmuş’a aynı soruları yönelttim. Gelecek yabancı askerlerin hangi ülkeden olduğunu, amaçlarının ne olduğunu sordum. Yanıt alamadım. AK Partilileri de sorumluluğa çağırıyorum. İktidarı bu konuda samimi olmaya, Türkiye’ye bilgi vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.
‘ÖSO MU GELECEK?’
Genel merkezde
açıklamalarda bulunan
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
da “Yoksa bu topraklara
sığınmacılardan sonra, bir de
Özgür Suriye Ordusu’nu mu
davet edeceksiniz? Milliyetçi
olduğunu iddia eden tüm
partileri ve vatan toprağını
aziz bilen milletvekillerini
yabancı askerlerin
topraklarımıza girmesine
izin veren söz konusu madde
metinden çıkmadıkça, bu
tezkereye hayır demeye
çağırıyoruz” dedi.
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