İstanbul Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı!

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:00
İstanbul Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı!
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, yurttaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


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