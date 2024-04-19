İstanbul Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı!
İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yurttaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.
Paylaşımda, yurttaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
#Meteoroloji’ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 19, 2024
?? #İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması bekleniyor. ??
?? Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/9pewl7h5yG
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