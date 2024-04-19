Marmara için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri Marmara haberleri yağış haberleri şiddetli yağış haberleri sağanak yağış haberleri Kuvvetli yağış haberleri uyarı haberleri sağanak haberleri kuvvetli sağanak haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!