Marmara için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 14:18
Marmara için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı!
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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