İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak uyarısı: Saat verdi!
İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Bu gece saatlerinden, perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yerlikaya, İstanbul'da bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak yağış beklendiğini aktardı.
"TEDBİRLİ OLALIM"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım."
?? #Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 26, 2023
Lütfen tedbirli olalım!?#İstanbul
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