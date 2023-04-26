İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak uyarısı: Saat verdi!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 17:54

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yerlikaya, İstanbul'da bu gece ve yarın sabah kuvvetli sağanak yağış beklendiğini aktardı.

"TEDBİRLİ OLALIM"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım."