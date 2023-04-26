Saat verildi: Meteoroloji'den yurdun büyük kesimi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Adana'da kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurttaşlara 'tedbir' çağrısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak görülecek.
SAAT VERİLDİ
Bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'de Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), yarın Batı Karadeniz Bölgesi, İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve İç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) ve Adana'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
OLUMSUZLUKLARA DİKKAT
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanı öldürüldü!
- İşte TÜGVA ifşaları
- Erdoğan'ın dünkü rahatsızlığına Altaylı'dan yorum
- Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
- Kılıçdaroğlu'ndan dördüncü Bay Kemal'in tahtası videosu
- Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın aniden kesildi
- Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu
- Yurttaşlar borçlarını ödemek için böbreklerini satıyor!
- Cüneyt Özdemir’e ORC Anket'in Genel Müdürü'nden yanıt
- AFAD kolileri seçim aracında