İstanbul Valisi Davut Gül'den flaş 'motokurye' açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, motokuryelere yönelik kent genelinde uygulanan trafiğe çıkma kısıtlamasının yarın sabah saat 08.00’de sona ereceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül'den flaş 'motokurye' açıklaması
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İHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:33

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden megakentte uygulanan motokurye kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

YASAK KALKIYOR

Vali Gül yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #motosiklet #motokurye

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