İstanbul Valisi Gül'den 'boşaltılan okullar' açıklaması: Bazılarının proje, bazılarının da ihale süreci devam ediyor

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:31

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:48

İstanbul Valisi Davut Gül, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala 6 Şubat Depremi sonrası risk nedeniyle boşaltılan okulların son duruma ilişkin bilgi verdi. Büyükşehirdeki 2000 yıl öncesi yapılan okulların durumuna dikkat çeken Gül, “Bin 433’ünün riskli yapıdan bin 301’i yıkılıp yeniden yapılmak ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hâle getirildi. Boşaltılan 132 okulumuzdan bazılarının inşaat süreci, bazılarının proje, bazılarının da ihale süreci devam ediyor” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yıkılıp yeniden yapılan Fatih Hattat Rakım Ortaokulu’nda inceleme yaptı. Gül, pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin büyükşehirdeki okulların son duruma ilişkin bilgi verdi. Okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Gül, şunları söyledi:

''Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla İstanbul’daki okulların tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. Bu müjdeyi vermek istiyoruz. Evlatlarımız gönül rahatlığıyla okula gidiyorlar. Ailelerin de teslim edeceği en güvenli yer olan okullarımızın bazı bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2006 yılında İstanbul’a özgü kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde 2006 yılında kurulmuş. İPKB’nin kuruluş amacı, kamu binalarının, depreme dayanıklı hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak. Bugün içinde olduğumuz bu okulda İPKB aracılığıyla yapılan bir okul. İPKB sadece okul yapmıyor. Hastane, hükümet konağı, diğer kamu kurum ve kuruluşları, huzurevleri, depremde dayanaklı olmadığı tespit edilen her binayı ya güçlendiriyor ya da tekrardan yapıyor. 2006 yılında yapılan çalışmada, 2000 yılından önce yapılan okulların tamamı, yani bin 507 okul depreme dayanıklılık noktasında incelendi, bu okulların bin 433’ünün riskli yapı olduğu tespit edildi. Bin 433 okulun bin 301’i yıkılıp yeniden yapılmak ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hâle getirildi. Bu bin 301 okulun 385’i İPKB tarafından, 105’i Milli Eğitim Bakanlığımız ve hayırseverler tarafından yıkılıp yeniden yapıldı.

''811 OKULUMUZ DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ''

811 okulumuz da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hâle getirildi. Kalan 132 okulumuz ise boşaltıldı. Bunların bazılarının inşaat süreci, bazılarının proje, bazılarının da ihale süreci devam ediyor. 132 okulumuz, başka okullarda ikili eğitim olarak eğitim-öğretime devam ediyorlar. Okullarımızın inşaat, ihale dönemleri tamamlandığında 132 okul da kendi okullarında eğitim-öğretime başlayacak. İkili eğitim de önemli ölçüde azalmış olacak. Çalışmalarımız sonucunda son bir yılda 34 okulumuz da depreme dayanıklı hâle getirildi. Bunun 20 tanesi yıkılarak sıfırdan yapıldı. Diğer 14’ü ise güçlendirildi. Şu anda 29 okulumuzun inşat çalışmaları devam ediyor. Son yapılan 20 okulumuzun 369 olan derslik sayısı, yeniden yapım sonrasında 797’ye ulaştı. Yani yaklaşık olarak kapasitemiz yüzde 100 olarak arttı. Bu süreçte bize her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere geçmiş dönemde valiliğimizi yapan Sayın İçişleri Bakanımıza, bize okul yeri anlamında kolaylıklar sağlayan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz.''