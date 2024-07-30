İstanbul Valisi Gül’den gazetemize ziyaret: ‘Cumhuriyet Türkiye’nin en köklü gazetesi’

Yayınlanma: 30.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 30.07.2024 - 17:58

İstanbul Valisi Davut Gül, gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkezini ziyaret etti. Vali Gül’ü Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Osman Selçuk Özer, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Yeni Gün Haber Ajansı A.Ş. Başkanvekili Osman Gölcük, gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ağırladı.

Ziyaret esnasında Vali Gül, gazetemiz Cumhuriyet’in Türkiye’nin en köklü gazetesi olduğuna dikkat çekti. İstanbul’daki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Gül, göçmen sorunu ve kadına şiddet olayları hakkında konuştu.

Vali Gül, medyanın kadına şiddet konusundaki hassasiyeti sayesinde şiddetin görünür olduğunu ve cezasız kalmadığını söyledi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkiler hakkında da bilgi veren Vali Gül, valilik ile belediyenin iletişim halinde olduklarını dile getirdi.