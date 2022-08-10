İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:08

AFAD; İstanbul dahil, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'yı turuncu kodla uyardı.

Şiddetli yağışlar sonrası sel, su baskını ve kıyılarda hortum ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

AFAD' dan yapılan açıklama şöyle;

"-İstanbul (Anadolu Yakası)

-Kocaeli

-Zonguldak

-Düzce

-Sakarya bu illerimizi yarın (11 Ağustos) için TURUNCU kodla uyarıyor!

Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir.

Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

AFAD'ın hemen ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yağış uyarısında bulundu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

??Sevgili İstanbullular,



Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,

Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor



Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım



????https://t.co/ZfcEtct4bL pic.twitter.com/vh8HEzMAU9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2022

UYARI MESAJI

AFAD telefonlara da şiddetli yağış için uyarı mesajı gönderdi.

Gönderilen mesajda "İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.