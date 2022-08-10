Son Dakika: AFAD'dan İstanbul dahil 5 il için turuncu kodlu uyarı
AFAD, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya için şiddetli yağış uyarısında bulundu.
AFAD'dan İstanbul dahil, Kocaeli, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'yı turuncu kodla uyardı.
Şiddetli yağışlar sonrası sel, su baskını ve kıyılarda hortum ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
AFAD' dan yapılan açıklama şöyle;
"-İstanbul (Anadolu Yakası)
-Kocaeli
-Zonguldak
-Düzce
-Sakarya bu illerimizi yarın (11 Ağustos) için TURUNCU kodla uyarıyor!
Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir.
Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım."
??İstanbul (Anadolu Yakası)— AFAD (@AFADBaskanlik) August 10, 2022
??Kocaeli
??Zonguldak
??Düzce
??Sakarya@meteoroloji_twi bu illerimizi yarın (11 Ağustos) için TURUNCU kodla uyarıyor!
Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir. ?????
Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. pic.twitter.com/Pt4e1zSX9V
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