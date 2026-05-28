İstanbul ve Ankara'ya 2,5 saat mesafede: Tatilciler bayramın ilk gününde oraya akın etti!

28.05.2026 12:05:00
Kurban Bayramı tatilini yeşille ve doğayla iç içe geçirmek isteyen yurttaşlar, Bolu'daki dünyaca ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda büyük bir yoğunluk oluşturdu. Ankara ve İstanbul gibi iki metropolün ortasında yer alan tabiat parkı, bayramın ilk gününde temiz hava almak isteyen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Ankara ve İstanbul'a yaklaşık 2,5 saat, Bolu kent merkezine ise 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, bayramın ilk gününde tatilcilerin uğrak noktaları arasında yer aldı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çam ormanlarıyla çevrili alanda aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar, mangal, semaver ve yer ateşi yakmanın yasak olduğu tabiat parkında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı.

 Bazı vatandaşlar ise kamp sandalyelerine oturarak manzaranın keyfini çıkardı.

Tabiat parkına Ankara'dan ailesiyle gelen Sezgin Akkurt, Gölcük'ü daha önce gelenlerden duyarak geldiklerini belirtti.

Gölcük'ün çok güzel olduğunu ifade eden Akkurt, "Biz 7 kişi ailemizle günübirlik geldik. Gezip geri döneceğiz." dedi.

Kurban bayramı tatilini geçirmek için ailesi ile parka gelen 14 yaşındaki Muktedir Shahen ise Gölcük'ün doğanın içinde eğlenceli bir yer olduğunu söyledi.

Shahen, Gölcük'ün doğallığını ve güzelliğini okul arkadaşlarına da anlatacağını kaydetti.

İlgili Konular: #Kurban Bayramı #gölcük tabiat parkı