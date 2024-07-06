İstanbul ve Ankara'da berberlerin tatil günü belli oldu
Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı, sektör paydaşları tarafından iletilen
talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke
genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti.
İDARİ YAPTIRIM KARARI DUYURULMUŞTU
Söz konusu uygulama, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken
valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen
işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu.
İSTANBUL KARARINI AÇIKLADI
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Berberler
Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı
olacağını söyledi.
Akyüz, kararın berberler adına sevindirici olduğunu
belirterek "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla
ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza
yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar
günü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.
Söz konusu düzenlemeyle berberlerin artık bir gün dinlenerek
daha dinç olabileceğine dikkati çeken Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:
"Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu,
bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu
hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz
doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı
bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık
kapalı olacak."
ANKARA DA "PAZAR GÜNÜ" DEDİ
Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi
Kara da kentte bulunan berberlerin artık pazar günleri çalışmayacağını
bildirerek, "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber
pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda
kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış
oldu" dedi.
Kara, valilikle yaptıkları görüşmede pazar günü berberlerin
kapalı olmasının uygun olduğunu belirdiklerini ifade ederek berberlerin söz
konusu karardan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Pazartesi gününden itibaren berberlerin haftanın 6 gün çalışacağını belirten Kara, "Berberlerimiz artık bir gün dinlenme fırsatı bulacağı için daha verimli çalışacak. Esnafımız ailesine ve sevdiklerine zaman ayıramıyordu. Düzenlemeyle berberlerimiz artık kendilerine ve sevdiklerine vakit ayıracak" diye konuştu.
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