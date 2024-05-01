Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

Kütahya’da pompalı tüfekle berber dükkanını basarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 20:53
Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

Kütahya'da Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak’ta dün meydana gelen olayda, bir berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., eşi hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla pompalı tüfekle işyerine ateş açarak, berber Necmi Aslan (51) ile berberde müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden’i (60) öldürmüştü.

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Rıfat K., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Rıfat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.


Kütahya haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

İşçi bayramında iş cinayeti!

İşçi bayramında iş cinayeti!
Kahramanmaraş’ta iş cinayeti… Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta iş cinayeti… Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti
İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'

İş cinayetlerine 'kader' diyen Erdoğan, CHP'yi hedef aldı: 'İhmalsizlik...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!

Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!
Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr

Akbank’ın ilk çeyrek performansı beklentileri aştı: 13,2 Milyar TL kâr
Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu

Erdoğan ve Özel'in nerede görüşecekleri belli oldu
Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya ortak oluyor

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e açtığı davaya ortak oluyor
Diyanet'ten 'makam aracı' açıklaması: 'Yoğun şehir dışı programları dolayısıyla...'

Diyanet'ten 'makam aracı' açıklaması: 'Yoğun şehir dışı programları dolayısıyla...'
Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü

Başkent felaketi yaşadı: Yollar çöktü, ev ve işyerleri hasar gördü
Belediye başkanından ‘lüks makam odası’ açıklaması: ‘Gerekirse satacağız’

Belediye başkanından ‘lüks makam odası’ açıklaması: ‘Gerekirse satacağız’
Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu 4 güne dikkat!

Meteoroloji’den kritik uyarı: Bu 4 güne dikkat!