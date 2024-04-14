İstanbul ve Ankara'da yasaklandı: Bazı araçlar trafiğe giremeyecek
İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların girişleri durduruldu.
İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca açıklanan bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.
Vatandaşların dönüşleri sırasında kent içindeki trafiğin olumsuz etkilenmemesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri durduruldu.
Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına müsaade edilecek.
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