İstanbul ve Ankara'da yasaklandı: Bazı araçlar trafiğe giremeyecek

İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların girişleri durduruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:05
İstanbul ve Ankara'da yasaklandı: Bazı araçlar trafiğe giremeyecek
Abone Ol google-news

İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca açıklanan bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

Vatandaşların dönüşleri sırasında kent içindeki trafiğin olumsuz etkilenmemesi için saat 05.00 itibarıyla kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri durduruldu.

Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına müsaade edilecek.


Ankara haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 7 gününün acı tablosu açıklandı: 4 bin 370 trafik kazası, 55 can kaybı...

Bakan Yerlikaya duyurdu! Bayram tatilinin ilk 7 gününün acı tablosu açıklandı: 4 bin 370 trafik kazası, 55 can kaybı...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza… Trafik durma noktasına geldi!

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza… Trafik durma noktasına geldi!
Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı

Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Orta Doğu'da uzun gece: İran İsrail'e saldırı başlattı!

Orta Doğu'da uzun gece: İran İsrail'e saldırı başlattı!
Meteoroloji’den o iller için kritik uyarı! 14 Nisan 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den o iller için kritik uyarı! 14 Nisan 2024 Pazar hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Denizli'de yeni seçilen CHP'li başkan AKP döneminin borçlarını dev panoya astı!

Denizli'de yeni seçilen CHP'li başkan AKP döneminin borçlarını dev panoya astı!
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’

Mahalleli iş bırakan belediye işçilerinin yanında: ‘Gerekirse çöpleri biz toplarız, işçilerin haklarını versinler’
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
İsrailli bakandan Erdoğan'a mesaj: 'Osmanlı'nın, İsrail üzerindeki hakimiyeti bitti'

İsrailli bakandan Erdoğan'a mesaj: 'Osmanlı'nın, İsrail üzerindeki hakimiyeti bitti'
Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!

Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!