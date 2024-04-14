Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı

İstanbul'da, Şeker Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ve 24 saat sürecek bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 07:50
Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı
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İçişleri Bakanlığı kararıyla, Şeker Bayramı tatili için şehir dışına çıkan yurttaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.

Öte yandan, bu uygulamanın, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği öğrenildi. 


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