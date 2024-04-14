Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 07:50

Güncelleme: 14.04.2024 - 07:50

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Şeker Bayramı tatili için şehir dışına çıkan yurttaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.

Öte yandan, bu uygulamanın, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği öğrenildi.