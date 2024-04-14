Trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı: Girişleri yasaklandı
İstanbul'da, Şeker Bayramı tatili dönüşü nedeniyle trafikte yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan ve 24 saat sürecek bazı tedbirlerin uygulanmasına başlandı.
İçişleri Bakanlığı kararıyla, Şeker Bayramı tatili için şehir dışına çıkan yurttaşların İstanbul'a dönüşleri sırasında trafiğin olumsuz etkilenmemesi ve trafikteki yoğunluğu engellemek amacıyla, Pazar günü sabah saat 05.00 itibarıyla; kamyon, TIR, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların kente girişleri yasaklandı.
Öte yandan, bu uygulamanın, 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'a kadar süreceği öğrenildi.
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