İstanbul yılın ilk gününü sisli bir sabahla karşıladı
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis, yüksek binaları kapladı. Başakşehir’de çimlerin üstünde kırağı ve araç camlarında buzlanma görüldü.
İstanbul, yeni yılın ilk gününe sisli bir sabahla uyandı. Özellikle kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren sis, Başakşehir İSTOÇ bölgesinde dikkat çekici manzaralara neden oldu. Başakşehir’deki yüksek katlı binalar sisle kaplanırken, yeşil alanlarda çimlerin üzerinde kırağı oluştu. Sabah saatlerinde park halindeki araçların camlarında ise buzlanma görüldü.
Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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