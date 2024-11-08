Bayburt'ta tipi ve buzlanma: Ulaşımda aksamalar yaşandı
Bayburt'ta yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava sebebiyle zaman zaman tipi ve buzlanma meydana geldi.
Sürücüler, Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesine ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde oluşan buzlanmada zor anlar yaşadı.
Buzlanma nedeniyle yolda kayan TIR, iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kurtarıldı.
Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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