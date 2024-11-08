Bayburt'ta tipi ve buzlanma: Ulaşımda aksamalar yaşandı

Bayburt'ta yüksek kesimlerde buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Bayburt'ta tipi ve buzlanma: Ulaşımda aksamalar yaşandı
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:19

İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava sebebiyle zaman zaman tipi ve buzlanma meydana geldi.

Sürücüler, Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesine ulaşımı sağlayan güzergahtaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde oluşan buzlanmada zor anlar yaşadı.

Buzlanma nedeniyle yolda kayan TIR, iş makinesi yardımıyla bulunduğu alandan kurtarıldı.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.


Etiketler: #bayburt #tipi #buzlanma

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