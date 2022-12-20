İstanbul'a çevre dostu hibrit deniz taksileri geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrar hayata kazandırdığı Haliç Tersanesi'nde üretilen çevre dostu hibrit deniz taksilerinin suya ineceği duyurusu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 20:15
İstanbul'a çevre dostu hibrit deniz taksileri geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, hibrit deniz taksilerinin İstanbul'a kavuşacağını duyurdu.

Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hibrit deniz taksiler hakkında bilgi verdi.

  • Hibrit taksiler, İBB'nin tekrar hayata kazandırdığı Haliç Tersanesi'nde üretildi.

  • Engelsiz tasarıma sahip bu tekneler mevcut deniz taksilerin yakıt tüketiminde yüzde 25 azalma sağlıyor.

  • Hibrit deniz taksilerini aynı anda 10 kişi kullanabilecek ve deniz ulaşımını tercih eden tüm İstanbullulara 7/24 hizmet verecek.


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