İstanbul'a çevre dostu hibrit deniz taksileri geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrar hayata kazandırdığı Haliç Tersanesi'nde üretilen çevre dostu hibrit deniz taksilerinin suya ineceği duyurusu yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, hibrit deniz taksilerinin İstanbul'a kavuşacağını duyurdu.
Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hibrit deniz taksiler hakkında bilgi verdi.
Hibrit taksiler, İBB'nin tekrar hayata kazandırdığı Haliç Tersanesi'nde üretildi.
Engelsiz tasarıma sahip bu tekneler mevcut deniz taksilerin yakıt tüketiminde yüzde 25 azalma sağlıyor.
Hibrit deniz taksilerini aynı anda 10 kişi kullanabilecek ve deniz ulaşımını tercih eden tüm İstanbullulara 7/24 hizmet verecek.
????Tamamen yerli ve milli üretim— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) December 20, 2022
?? Çevre dostu
???????? Yılda 100 bin insan yararlanacak
?? 284 bin ton karbon salımı azalacak
Hibrit Deniz Taksiler suya kavuşuyor.
Peki Hibrit Deniz Taksilerin özelliği ne? Detaylar aşağıda ?? pic.twitter.com/LECox8LIsv
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