İstanbul'a çevre dostu hibrit deniz taksileri geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, hibrit deniz taksilerinin İstanbul'a kavuşacağını duyurdu.

Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hibrit deniz taksiler hakkında bilgi verdi.

Hibrit deniz taksilerini aynı anda 10 kişi kullanabilecek ve deniz ulaşımını tercih eden tüm İstanbullulara 7/24 hizmet verecek.

????Tamamen yerli ve milli üretim

?? Çevre dostu

???????? Yılda 100 bin insan yararlanacak

?? 284 bin ton karbon salımı azalacak



Hibrit Deniz Taksiler suya kavuşuyor.



Peki Hibrit Deniz Taksilerin özelliği ne? Detaylar aşağıda ?? pic.twitter.com/LECox8LIsv