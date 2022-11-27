İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, yeni taksi sistemini anlattı: Ulaşımın niteliği artacak
Uzun zamandır gündemde olan taksi sorunu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı.
İBB, UKOME kararıyla, tamamlanan raylı sistemlerin ardından ihtiyaç fazlası olan 1803 minibüsün taksi sistemine dahil etmek için çalışma başlattı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, çalışmanın ayrıntılarını paylaştı. Gökçe, yeni sistemle taksi hizmetinin erişiminin kolaylaştırılacağını ve niteliğinin artıracağını belirtti.
(Buğra Gökçe)
Gökçe şunları söyledi:
“Taksiye dönecek minibüsün plaka sahibi ve şoförlerden, ‘Aracımı yeni tip, geniş hacimli, yüksek konforlu bir araç haline getireceğim’ taahhüde alacağız. Bu aracın yolcu ile şoför arasında güvenlik bölmesi olacak. Hijyen koşulları sağlanacak. İstanbulkart’a entegre olacak. Kredi kartı gibi farklı ödeme seçeneklerini kullanacak. Kameralarla denetlenmeyi, anlık şikâyet bildirimi almayı kabul edecek.”
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