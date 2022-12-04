İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul'un yeni taksilerini Cumhuriyet'e anlattı: 'Üç yaptırımda lisans iptal edilecek'

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Gökçe, “Belediyemiz 5 Aralık itibariyle bu hatları ilan edecek ve 30 günlük sürede bu hatlardan kaç tane minibüsün çekileceğine ilişkin ilanı yapacağız. O hatlardaki şoför esnafı başvuruda bulunacak. Başvuruda bulunanlar arasından kura çekeceğiz. 2023’ün ilk aylarında İstanbul’a yeni donanımlı taksi ve şoförlerimizi sunmuş olacağız” dedi.

‘TAAHHÜT VEREN DÖNÜŞECEK’

Gökçe, yeni taksi sistemi ve taksilerin özellikleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Geri dönüşecek taksilerin denetlenebilir, yüksek kaliteli olabilmesi için bazı standartları, araç sahiplerinden ve şoförden taahhüt almayı zorunlu hale getirdik. Böylece aracını yenilemek isteyen yatırım yapacak. Üst segment araç alacak. Sekiz kişilik olacak araçlar, bir aile taksisi olmaya da müsait olacak. İçeriden, dışarıdan kamera sistemleriyle denetlenecek ve İBB yönetim merkezine entegre olacak. Anlık sesli uyarı, acil durum uyarıları verebilir hale gelecek. Şoförle yolcu arasında güvenlik parapeti olacak. Şoförün kılığı kıyafeti, saçı sakalı denetlenecek. İBB Ulaşım Akademisi’ndeki 15 günlük eğitimde başarılı olamayan şoförlük yapamayacak.”

(Buğra Gökçe)

İHLALLER KAYIT ALTINA ALINACAK

Yeni araçların normal taksi tarifesinden yüzde 30 pahalı olacağını ifade eden Gökçe, “Her aracımızın ihlalleri net bir şekilde kayıt altına alınacak. Bir araç üç sefer ihlal yaptığında, her ihlalinde uyarılacak, üçüncüde taksi lisansı iptal edilecek. Yeni araçların üstünde artık, dolu, boş, rezerve şeklinde uyarı olacak. Boş olduğu halde yolcu almadığı zaman şikâyet durumunda, yönetim merkezimizden aracın kamerası incelenecek. Gördüğümüz anda yaptırım uygulayacağız” diye konuştu.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından teklif edilen ve 14 kez reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi, geçen ekimde UKOME toplantısında yenilenerek ve yeniden görüşülmek üzere alt komisyona sevk edilmişti. İBB, yeni taksi teklifini UKOME gündemine getirmişti. Geçen ayki toplantıda 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüşümü teklifi kabul edilmişti. 500 engelsiz taksi teklifi ise tekrar görüşülmek üzere alt komisyona sevk edilmişti.

TAKSİ KARARI YARGIYA TAŞINACAK

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da hizmete girmesi için karara varılan 1803 minibüs ve 322 dolmuş için yargıya gideceklerini açıkladı.

(Eyüp Aksu)

Aksu, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız” dedi.