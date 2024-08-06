İstanbul'a gelen uçak arızalandı: İniş yapamadı!

Antalya-İstanbul seferini yapan AJet Havayolları'na ait yolcu uçağında iniş için alçaldığı sırada hidrolik arızası meydana geldi. Arızayı hava trafik kontrolörüne bildiren pilot havada tur attıktan sonra uçağı sorunsuz şekilde indirmeyi başardı.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2024 - 16:36
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Ajet Havayolları'nın Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden VF-3047 sefer sayılı Boeing-737 tipi uçağında alçaldığı sırada hidrolik arızası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızayı fark eden pilot Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi.

TC-JFH kuyruk tescilli uçak, arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri pistte hazır bekletildi.

Gerekli kontrollerin ardından uçak, sabah saat 08.57'de inişini sorunsuz gerçekleştirdi. O anlar pilotla kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı.

Pilot: Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şu anda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz.

Kontrolör: Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz.


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