İstanbul’a giden tur otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 10 turist yaralandı
Bursa’da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 10 turist yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, dün akiam saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Katar ve Endonezyalı turistleri İstanbul’a götüren 34 CKJ 448 plakalı tur otobüsü, sürücü B.S’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 50 metre kayarak durabildi.
ÇOK SAYIDA TURİST YARALANDI
Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistler çevredeki hastanelere sevk edildi.
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