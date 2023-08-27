Karaman'da feci kaza! Tur otobüsü, evin bahçesine devrildi: 24 yaralı
Karaman’ın Ermenek ilçesinde rampa çıkarken geri kayan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi. Kazada, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Sandıklı Mahallesi Latifağa Sokak’ta meydana geldi.
Şehir dışından Ermenek’e gezi için gelenleri taşıyan Mücahit Kuman yönetimindeki 70 ABT 436 plakalı tur otobüsü, geriye kaydı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, hızla geri geri giderek bir evin bahçesine devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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