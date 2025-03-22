Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:53

Güncelleme: 22.03.2025 - 21:00

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da eylemler gerçekleştiriliyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre eylem yasağı 27 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan açıklamanın ardından yurttaşlar İstanbul'a giriş ve çıkışların yasaklanıp yasaklanmadığını araştırıyor. Peki, İstanbul'a giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? İstanbul'a giriş çıkış kısıtlaması ne zaman başlayacak? İstanbul'a giriş ve çıkış kısıtlamasının ayrıntıları

İSTANBUL'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI MI?

İstanbul'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi.

Valiliğin açıklamasında "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir" denildi.