Ankara'daki 'İmamoğlu' eylemlerinde 41 gözaltı: 7 kadın öğrenciye çıplak arama!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:04

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:22

CHP Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye geneli kent merkezleri ve üniversiteler üzerinden başlayan gösteriler sürüyor.

Bu kapsamda da dün Ankara Güvenpark Meydanı ve ODTÜ’de de gösteriler yaşandı. Gösteriler sert müdahalelerle önlendi ve gözaltılar başlatıldı.

ARDI ARDINA OPERASYONLAR

Gözaltılar kapsamında; dün Güvenpark ve ODTÜ’de yapılan eylemler de toplam 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi sabah saatlerinde savcılığa götürülmeksizin serbest bırakılmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra bu sabah saat 6.30’da Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından yürütülen; ancak personel yetersizliği gerekçesiyle Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan şafak operasyonunda 22 öğrenci ve 1 avukat “toplanma ve gösteri yürüyüşü yasasına muhalefetten” gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

GÖZATI SAYISI ARTTI

Son olarak, Ankara Valisi Vasip Şahin, "İlimizde meydana gelen yasa dışı gösterilerde 41 kişi gözaltına alınmış ve adli mercilere teslim edilmiştir" açıklamasını yaptı.

SAVCIDAN SOSYAL MEDYA TALİMATI

Gözaltına alınan öğrenciler TEM’e götürüldü. Ankara Barosu gözaltına alınan öğrencilerin savunmalarını üstlendi.

Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Eren Gönen’den edinilen bilgilere göre; gözaltına alınan 22 öğrenci arasındaki 7 kadın öğrenciye çıplak arama yapıldı. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, çıplak aramaya maruz bırakılan kadın öğrenciler ile görüştü.

Merkez, görüşmelerin tamamlanmasının ardından bir rapor açıklayacak. Ayrıca soruşturmayı yapan savcının, gözaltına alınanların sosyal medya hesaplarının incelenmesi; inceleme kapsamında çıkacak olası “Cumhurbaşkanına hakaret gibi başka suçların" tespiti durumunda bu yönde de ifadelerin alınması talimatı verdi.

Avukat Gönen; bu talimatın soruşturmanın genişletilip, belli gruplardan oluşan öğrenciler hakkında dosya hazırlanma çabası olarak değerlendirdi.