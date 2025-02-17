Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:01

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:01

İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı geri dönüyor. İstanbullular karın ne zaman yağacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul'da kar yağacak mı?

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da devam eden yağışların, Pazar gecesinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Salı günü kuvvetli yağışların Çarşamba günü karla karşılık olarak görülmesi ön görülüyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada perşembe ve cuma günü aralıklı olmak üzere kar yağışı beklendiği aktarıldı.

Yapılan uyarıda meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Afet ve Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AKOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ Yağışlı havanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini artırması, öğle saatlerinde kuvvenmesi beklenmektedir. Pazartesi ile birlikte bölgemizde yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağı, sıcaklıkların 3-6 C° düşerek kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.