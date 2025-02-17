ALES sınavları ne zaman? 2025 ALES başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES) tarihleri belli oldu. Peki, ALES sınavları ne zaman? 2025 ALES başvuruları ne zaman?
Akademik kariyer hedefi olan yurttaşların katılım sağladığı ve yılda üç defa düzenlenen ALES’in başvuruları ÖSYM tarafından alınıyor. Peki, ALES sınavları ne zaman? 2025 ALES başvuruları ne zaman? işte, ayrıntılar...
2025 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-ALES/1 başvuruları, 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak.
2025-ALES/2 başvuru tarihleri, 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihi ise 29 Mayıs olacak.
2025-ALES/3 için başvurular, 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar sürecek. Sınavın geç başvuruları 21 Ekim'de alınacak.
2025 ALES SINAV TAKVİMİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da yapılacak, sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.
2025-ALES/2 ise 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
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