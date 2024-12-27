Yayınlanma: 27.12.2024 - 15:22

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:22

İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı, şehirdeki yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), yapılan açıklamayla birlikte, İstanbul'un üç ilçesinde kar yağışı beklentisi olduğunu duyurdu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Yılbaşında kar yağışı var mı? İşte, ayrıntılar...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji ile yapılan görüşmelerde, 15 Ocak’a kadar İstanbul’da kar yağışı beklenmediği belirtildi. Ancak, bu tarihten sonra İstanbul’da kar yağışının olacağına dair raporların alındığı ifade edildi.

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI YAPILDI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, bugün saat 15.00'ten sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışının görülebileceğini duyurdu.