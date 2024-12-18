İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:31

Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken İstanbul'da kar yağışı olacak mı, sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji’nin son açıklamalarına göre İstanbul ve çevresine yönelik kar yağışı henüz kesinleşmiş değil. Fakat uzmanlar özellikle Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında İstanbul'da kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.

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En yüksek sıcaklık: 12°C

Nem: 66-88

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Nem: 76-94