İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Hava sıcaklığının çoğunlukla 10 derecelerin altında olduğu son günlerde yağış tahminleri de merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ederken İstanbul'da kar yağışı olacak mı, sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji’nin son açıklamalarına göre İstanbul ve çevresine yönelik kar yağışı henüz kesinleşmiş değil. Fakat uzmanlar özellikle Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında İstanbul'da kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.
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