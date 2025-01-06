Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:05

Güncelleme: 06.01.2025 - 18:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul hava durumu bugün 14°C az bulutlu ve açık. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse hava durumu değerlendirmeleri yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız.

Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde."



