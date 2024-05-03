İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; İstanbul ve 34 kentte kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışın İstanbul'a yaklaştığı ifade ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:19
İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru yağış kütlesi yaklaşıyor. Akşam saatlerinde kentte kuvvetli yağış ve trafik yoğunluğuna karşı uyarıda bulunuldu. 

Öte yandan, 31 il için sarı alarm verildi. Yurttaş, , ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor.



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