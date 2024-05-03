İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; İstanbul ve 34 kentte kuvvetli yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışın İstanbul'a yaklaştığı ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara Denizi üzerinden İstanbul'a doğru yağış kütlesi yaklaşıyor. Akşam saatlerinde kentte kuvvetli yağış ve trafik yoğunluğuna karşı uyarıda bulunuldu.
Öte yandan, 31 il için sarı alarm verildi. Yurttaş, , ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- Boş koltuk mesaj içermiyor
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'